Вследствие забастовки аэропортов Германии отменено несколько украинских рейсов

Забастовка аеопортов в Германии, фото — DW

https://racurs.ua/n116817-vsledstvie-zabastovki-aeroportov-germanii-otmeneno-neskolko-ukrainskih-reysov.html

Racurs.ua

В ФРГ 15 января началась забастовка сотрудников восьми аэропортов.

Во время однодневной акции протеста служащие аэропортов напомнят о своих требованиях повысить заработную плату, сообщает сайт крупнейшего немецкого профсоюза Ver.di.

Забастовка охватит почти 23 тыс. человек в восьми аэропортах Германии — Гамбурге, Ганновере, Бремене, Франкфурте-на-Майне, Дрездене, Мюнхене, Лейпциге, Эрфурте. Эти аэропорты не будут работать до 20.00 — 23.00.

Акция протеста затронет и украинских пассажиров. Отменены рейсы компании Wizzair Гамбург — Киев и Киев — Гамбург, но рейсы из украинской столицы в Мюнхен и Франкфурт состоятся по расписанию.

Зато вылет из Франкфурта в Киев будет невозможен, ведь должен осуществляться до 20.00 — времени окончания забастовки.

Всего пострадают не менее 220 тыс. авиапассажиров. Забастовка является одной из самых масштабных в Германии, ведь, например, только во Франкфурте отменены 470 рейсов из запланированных 1200.

Сегодняшняя акция протеста является предупредительной перед началом новых переговоров относительно повышения зарплат работников служб безопасности, намеченных на 23 января. Профсоюзы требуют увеличить оплату труда этой категории работников до 20 евро в час.

Ранее «Ракурс» сообщал, о ряде забастовок в авиаиндустрии Европы, которые прокатилась летом 2018 года. В Германии акции протеста возобновились в начале этого года.