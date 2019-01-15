ГСЧС объявила и штормовое предупреждение в Украине: ожидаются метели и сильный ветер

ГСЧС объявила и штормовое предупреждение в Украине: ожидаются метели и сильный ветерhttps://racurs.ua/n116819-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-gschs-obyavila-jeltyy-uroven-opasnosti.htmlRacurs.ua
Сегодня, 15 января, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила штормовое предупреждение по всей Украине. Жителей всех областей предупреждают о сильных порывах ветра.
В некоторых областях днем будет солнечная погода без осадков, но сильный ветер начнется вечером. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
15 января порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, местами ожидаются метели. ГСЧС объявила желтый уровень опасности. Украинцев предупреждают, что из-за сильного ветра возможен обрыв линий электропередач, особенно часто это происходит в поселках.
В Киеве и Киевской области также ожидаются порывы ветра 15−20 м/с и метели.
Украинцев просят во время сильного ветра быть внимательными и держаться подальше от больших рекламных щитов, деревьев. Вечером на дорогах страны будет гололед, как на проезжей части, так и на тротуарах. Поэтому надо быть осторожными и не спешить.