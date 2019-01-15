В Буче школьники попытались «продать» товарища (ВИДЕО)

В Буче школьники попытались «продать» товарища. Фото: Veselajashkola.ru

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Racurs.ua

Под Киевом в городе Буча был выявлен случай подросткового буллинга. Школьники пытались «продать» своего сверстника. Его фото они разместили на сайте объявлений в разделе «домашние животные». Оценили они «товар» в 1 тыс. грн и сделали оскорбительную подпись к фото. Об этом сообщается в сюжете «Погляду», обнародованном на YouTube.

В школе, где учится подросток, ситуацию не комментируют. В Бучанском отделе образования тоже отказались давать объяснения. Прокомментировала ситуацию только заместитель начальника, сказав, что ситуацию не комментируют ради спокойствия ребенка.

Инспекторы по предупреждению подростковой преступности собирают информацию. Пока они не могут точно квалифицировать этот случай, потому что это может быть, как настоящим буллингом, так и просто неудачной шуткой.

</ iframe> <p> Онлайн-буллинг — это распространенное явление среди подростков, но подобная попытка «продажи» сверстника обнаружена впервые.</p>

Онлайн-буллинг — это распространенное явление среди подростков, но подобная попытка «продажи» сверстника обнаружена впервые.