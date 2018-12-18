Буллинг в школе: Рада ввела ответственность за травлю несовершеннолетних

Буллинг в школе. Фото: Реально

https://racurs.ua/n115813-bulling-v-shkole-rada-vvela-otvetstvennost-za-travlu-nesovershennoletnih.html

Racurs.ua

Верховная Рада 18 декабря поддержала законопроект № 8584 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно противодействия буллингу». За проект закона голоса проголосовали 226 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

Парламентарии дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях новой ст. 173−4, которой устанавливается ответственность за буллинг и сокрытие случаев буллинга педагогами в виде наложения штрафа от 20 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также депутаты ввели термин «буллинг» в закон Украины «Об образовании».

«Моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, которые имеют признаки сознательного жестокого отношения», — говорится в тексте пояснительной записки.

Нардепы определили, что травля несовершеннолетнего будет караться штрафом от 50 (850 грн) до 100 (1 тыс. 700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 20 до 40 часов.

Штрафом от 1 тыс. 700 грн до 3 тыс. 400 грн или общественными работами от 40 до 60 часов будет караться такое же поведение, совершенное группой лиц или повторно в течение года после первого штрафа.

Отмечается, что за буллинг, совершенный малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 лет, будут отвечать родители обидчика.

Напомним, 2 ноября на Харьковщине в поселке Бердянка Зачепиловского района группа школьников на перемене между уроками жестоко избила 11-летнюю девочку.