Булінг у школі: Рада ввела відповідальність за цькування неповнолітніх

Булінг у школі. Фото: Реально

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Racurs.ua

Верховна Рада 18 грудня підтримала законопроект № 8584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу». За проект закону голоси «за» віддали 226 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Парламентарі доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення новою ст. 173−4, якою встановлюється відповідальність за булінг і приховування випадків булінгу освітянами у виді накладення штрафу від 20 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також депутати ввели термін «булінг» до закону України «Про освіту».

«Моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення», — йдеться в тексті пояснювальної записки

Нардепи визначили, що цькування неповнолітнього буде каратися штрафом від 50 (850 грн) до 100 (1 тис. 700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

Штрафом від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн або громадськими роботами від 40 до 60 годин каратиметься така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після першого штрафу.

Зазначається, що за булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, будуть відповідати батьки кривдника.

Нагадаємо, 2 листопада на Харківщині в селищі Бердянка Зачепилівського району група школярів на перерві між уроками жорстоко побила 11-річну дівчинку.