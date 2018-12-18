Фіктивного власника київського вертодрому Януковича суд звільнив від кримінальної відповідальності

Вертолітний майданчик Януковича в Києві. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n115812-sud-zvilnyv-vid-kryminalnoyi-vidpovidalnosti-fiktyvnogo-vlasnyka-vertodromu-yanukovycha.html

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Фіктивного власника вертолітного майданчика Віктора Януковича у Києві звільнили від суду. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Києва, яка опублікована на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зазначається, що кримінальне провадження вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України вирішено закрити у зв’язку із закінченням строків давності.

Як пише «Українська правда», таким чином уник кримінальної відповідальності Андрій Чернишов — фіктивний власник компанії «Амадеус Ко». Зазначається, що про звільнення від відповідальності цієї особи клопотала прокуратура через те, що спливли строки давності.

Чернишову інкримінували фіктивне підприємництво з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб. У 2010 році йому запропонували зареєструвати на своє ім’я підприємство, до діяльності якого він у подальшому не мав стосунку. За це «бізнесмен» отримав 500 грн.

Слідчі вважають, що компанія «Амадеус Ко» була використана для незаконного зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Києві та будівництва там вертолітного майданчика.

Нагадаємо, у жовтні столична прокуратура повідомила, що вертолітний майданчик конгресно-виставкового центру «Парковий», який належав президенту-втікачу Віктору Януковичу, офіційно передали у власність громаді Києва.