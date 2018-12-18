Фиктивного владельца киевского вертодрома Януковича суд освободил от уголовной ответственности

Вертолетная площадка Януковича в Киеве. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n115812-sud-osvobodil-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-fiktivnogo-vladelca-vertodroma-yanukovicha.html

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Фиктивного владельца вертолетной площадки Виктора Януковича в Киеве освободили от суда. Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда Киева, которое опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Отмечается, что уголовное производство в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины решено закрыть в связи с истечением сроков давности.

Как пишет «Украинская правда», таким образом избежал уголовной ответственности Андрей Чернышев — фиктивный владелец компании «Амадеус Ко». Ходатайство об освобождении от ответственности этого лица подала прокуратура из-за того, что истекли сроки давности.

Чернышеву инкриминировали фиктивное предпринимательство с целью прикрытия незаконной деятельности, по предварительному сговору группой лиц. В 2010 году ему предложили зарегистрировать на свое имя предприятие, к деятельности которого он в дальнейшем не имел отношения. За это «бизнесмен» получил 500 грн.

Следователи считают, что компания «Амадеус Ко» была использована для незаконного занятия земельных участков на Парковой дороге в Киеве и строительства там вертолетной площадки.

Напомним, в октябре столичная прокуратура сообщила, что вертолетную площадку конгрессно-выставочного центра «Парковый», который принадлежал президенту-беглецу Виктору Януковичу, официально передали в собственность общины Киева.