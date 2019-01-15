Огромный восьмиместный кроссовер презентовала Kia (ФОТО)

Огромный кроссовер, вмещающий до восьми человек, презентовала Kia. Фото: motor.ru

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Racurs.ua

Пятиметровый восьмиместный кроссовер презентовала компания Kia на автосалоне в Детройте.

Новая модель Telluride своими размерами превзошла крупный кроссовер, представленный компанией Hyundai (Хюндай). Модель Kia длиннее Palisade от Hyundai на 21 см и шире на 14 см, таким образом, параметры кроссовера Kia составляют более пяти метров в длину и 1,9 метров в ширину. Высота обеих кроссоверов составляет 1,75 м, сообщает Motor.ru.

У кроссовера Telluride 3,8-литровый двигатель, мощность 295 лошадиных сил, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, в базовой комплектации доступен передний привод, однако можно заказать полноприводную трансмиссию.

Также в новом кроссовере доступны шесть режимов движения: Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow и AWD Lock. Среди новшеств стоит отметить систему громкой связи для общения водителя и пассажиров на заднем сидении. Также есть «тихий режим». при котором работают только динамики первого ряда.

Салон нового кроссовера также оснащен шестью USB-портами, мультимедийным комплексом, проекционным дисплеем, аудиосистемой Harman Kardon, беспроводной зарядкой и системами слежения за мертвыми зонами.

Как заявили в Kia, продажи нового кроссовера стартуют уже весной, однако цены на новые модели еще не озвучены.

Напомним, «фермерскую» версию восьмиместного кроссовера Kia Telluride впервые показали в сентябре 2018 года в Нью-Йорке.