Найбільший восьмимісний кросовер презентувала Kia (ФОТО)

Найбільший кросовер, що вміщує до восьми осіб, презентувала Kia. Фото: motor.ru

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Racurs.ua

П’ятиметровий восьмимісний кросовер презентувала компанія Kia на автосалоні в Детройті.

Нова модель Telluride за своїми розмірами перевершила великий кросовер, представлений компанією Hyundai (Хюндай). Модель Kia довша за Palisade від Hyundai на 21 см і ширша на 14 см, таким чином, параметри кросовера Kia складають понад п’ять метрів у довжину та 1,9 метрів у ширину. Висота обох кросоверів складає 1,75 м, повідомляє Motor.ru.

У кросовера Telluride 3,8-літровий двигун, потужність 295 кінських сил, восьмиступінчаста автоматична коробка передач, у базовій комплектації доступний передній привід, проте можна замовити повнопривідну трансмісію.

Також у новому кросовері доступні шість режимів руху: Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow та AWD Lock. Серед нововведень варто відзначити систему гучного зв’язку для спілкування водія та пасажирів на задньому сидінні. Також є «тихий режим», за якого працюють тільки динаміки першого ряду.

Салон нового кросовера також оснащений шістьма USB-портами, мультимедійним комплексом, проекційним дисплеєм, аудіосистемою Harman Kardon, бездротовою зарядкою та системами стеження за мертвими зонами.

Як заявили у Kia, продажі нового кроссовера стартують вже навесні, проте ціни на нові моделі ще не відомі.

Нагадаємо, «фермерську» версію восьмимісного кросовера Kia Telluride вперше показали у вересні 2018 року в Нью-Йорку.