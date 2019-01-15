Удар блискавки «вирубив» футболіста під час матчу у Бразилії (ВІДЕО)

Футболіст знепритомнів після удару блискавки, фото — Globoesporte

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Racurs.ua

У Бразилії футбольний матч заледве не закінчився трагедією. Під час поєдинку Кубка Сан-Паулу серед юніорів між «Атлетіко» і «Агуа Санта» блискавка влучила в стадіон, внаслідок чого один з футболістів втратив свідомість, повідомляє 15 січня Globoesporte.

Матч закінчився з рахунком 1:0 на користь «Атлетіко», але був перерваний на 47 хвилині.

До цього футболістів поливала злива, а на початку другого тайму дуже близько від стадіону вдарила блискавка. Півзахснику «Агуа Санти» Енріке стало зле, він підійшов до лави запасних, де й знепритомнів.

За словами самого футболіста, він прийшов до тями у машині швидкої допомоги.

Клуб згодом пояснив, що футболіст постраждав не від прямого удару блискавки, а від переляку. Незважаючи на те, що зараз він почувається нормально, йому все ж доведеться відбути певні відновлювальні процедури в госпіталі.

«Ракурс» повідомляв, що у травні минулого року У Греції блискавка влучила у міжміський автобусз пасажирами, внаслідок чого транспорт згорів.