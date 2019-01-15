Удар молнии «вырубил» футболиста во время матча в Бразилии (ВИДЕО)

Футболист потерял сознание после удара молнии, фото — Globoesporte

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Racurs.ua

В Бразилии футбольный матч чуть не закончился трагедией. Во время поединка Кубка Сан-Паулу среди юниоров между «Атлетико» и «Агуа Санта» молния попала в стадион, в результате чего один из футболистов потерял сознание, сообщает 15 января Globoesporte.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Атлетико», но был прерван на 47 минуте.

До этого футболистам мешал играть ливень, а в начале второго тайма очень близко от стадиона ударила молния. Полузащитнику «Агуа Санты» Энрике стало плохо, он подошел к скамейке запасных, где и потерял сознание.

По словам самого футболиста, он пришел в себя в машине скорой помощи.

Клуб впоследствии объяснил, что футболист пострадал не от прямого удара молнии, а от шока, вызванного страхом. Несмотря на то, что сейчас Энрике чувствует себя нормально, ему все же придется пройти определенные восстановительные процедуры в госпитале.

«Ракурс» сообщал, что в мае прошлого года в Греции молния попала в междугородный автобус с пассажирами, в результате чего транспорт сгорел.