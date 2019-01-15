В самолет через окно: пилот-акробат прорывался на рабочее место без ключей (ВИДЕО)

Пилот прорывался в самолет через окно. Фото: СуперОмск

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Пилот, влезающий в самолет через окно, шокировал интернет-пользователей своими акробатическими навыками.

Видео инцидента обнародовал в Twitter сотрудник компании British Airways. Он добавил ироничную подпись к посту, намекнув, что пилот опаздывает на работу и забыл ключи от самолета, сообщает издание Daily Mail.

Произошло это в аэропорту «Хитроу» в Лондоне. Несмотря на то, что вскоре после публикации видео было удалено, пост успел набрать 12 тыс. просмотров.

На видео с пилотом бурно отреагировали пользователи соцсетей. Многие удивлялись, что к авиалайнеру есть ключи, другие переживали, что это вовсе неудобно, а остальные отнеслись к ситуации с иронией, отметив, что так поступают, когда основная дверь закрыта, а вы не можете вспомнить код.