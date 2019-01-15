Появились фото из суда над украинскими военнопленными моряками в Москве. Фото: Громадське ТБ

https://racurs.ua/n116824-poyavilis-foto-iz-suda-nad-ukrainskimi-voennoplennymi-moryakami-v-moskve.html

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Сегодня, 15 января, судья Лефортовского суда Москвы закрыл заседание по делу военнопленных украинских моряков. Это означает, что на закрытом заседании нельзя присутствовать родственникам моряков, журналистам, консулам и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.

В Федеральной службе безопасности заявили, что заседание надо закрыть из-за тайны следствия и ради безопасности участников процесса. Адвокат моряка Романа Мокряка Илья Новиков утверждает, что судья не назвал весомых оснований для закрытия заседания, передает «Громадське ТБ».

Моряки со ссылкой на Женевскую конвенцию отказались отвечать на любые вопросы, которые не касаются их имени и воинского звания.

Первая группа моряков, которых будут судить: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов и Евгений Семидоцкий. Вторая группа: Богдан Головаш, Андрей Шевченко, Сергей Попов, Владимир Терещенко. Третья: Вячеслав Зинченко, Андрей Драч, Денис Гриценко и Михаил Власюк. На заседании третьей группы суд разрешил присутствовать родственникам.

Ранее «Ракурс» публиковал видео, как моряков доставили в суд в Москве.