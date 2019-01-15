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Ракурс
Поджигателя лавры задержали, фото - "Киев оперативный"

За поджог Киево-Печерской лавры задержали молодого бомжа (ФОТО)

15 янв 2019, 12:33
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Полиция Киева задержала подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры.

Им оказался 24-летний мужчина без определенного места жительства, сообщил 15 января в Фейсбук руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

Он рассказал, что юноша находился в состоянии опьянения и поджег матрасы, которые были в здании.

Огонь повредил 400 кв. м здания лавры, но обошлось без жертв.

Поджигателя лавры задержали, фото — Фейсбук А.Крищенка

Церковные ценности не повредились. Крищенко убежден, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями, в то же время он не уточнил, почему юноша решил поджечь здание лавры.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Напомним, что пожар в Киево-Печерской лавре случился 14 января. Инцидент произошел на втором этаже расположенного отдельно двухэтажного здания. Гореть начало в одной из комнат, впоследствии пожар распространился на крышу помещения.

В нем на момент возникновения пожара людей не было. Вероятно, здание, в котором произошел инцидент, является помещением недействующей лаборатории инфекционной клиники, которая граничит с лаврой.

Источник: Ракурс


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