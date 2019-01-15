Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Рада вернулась с каникул. Фото: 24 канал

Рада наконец-то вернулась с каникул и взялась за водителей и поддельщиков лекарств (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 янв 2019, 12:30
999

Верховная Рада Украины сегодня, 15 января, вернулась с новогодних каникул и в 12.30 начала пленарное заседание.

Как сообщается на сайте парламента, нардепы рассмотрят ряд важных законопроектов, среди которых, в частности:

  • проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта. Его рассмотрят во втором чтении.
  • проект закона об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.
  • проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных препаратов.

Похоже, в 2019 году украинских водителей ждут серьезные изменения на дорогах. Депутаты намерены ввести новые правила для автомобилистов и ужесточить штрафы за превышение скорости и оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше