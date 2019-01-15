Рада наконец-то вернулась с каникул и взялась за водителей и поддельщиков лекарств (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Рада вернулась с каникул. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n116813-rada-vernulas-s-kanikul-i-rassmatrivaet-zakonoproekty-o-bezopasnosti-dvijeniya-i-nakazanii.html

Racurs.ua

Верховная Рада Украины сегодня, 15 января, вернулась с новогодних каникул и в 12.30 начала пленарное заседание.

Как сообщается на сайте парламента, нардепы рассмотрят ряд важных законопроектов, среди которых, в частности:

проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта. Его рассмотрят во втором чтении.

проект закона об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных препаратов.

Похоже, в 2019 году украинских водителей ждут серьезные изменения на дорогах. Депутаты намерены ввести новые правила для автомобилистов и ужесточить штрафы за превышение скорости и оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).