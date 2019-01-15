За підпал Києво-Печерської лаври затримали молодого бомжа (ФОТО)

Палія лаври затримали, фото — "Киев оперативный"

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Поліція Києва затримала підозрюваного у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври.

Ним виявився 24-річний чоловік без постійного місця проживання, повідомив 15 січня у Фейсбук керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

Він розповів, що юнак перебував у стані сп’яніння і підпалив матраци, які були у будівлі.

Вогонь пошкодив 400 кв. м будівлі лаври, але минулося без жертв.

Церковні цінності не пошкодилися. Крищенко переконаний, що мотиви злочину не пов’язані з релігійними переконаннями, водночас він не уточнив, чому юнак вирішив підпалити будівлю лаври.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Нагадаємо, що пожежа в Києво-Печерській лаврі сталася 14 січня. Інцидент стався на другому поверсі розташованої окремо двоповерхової будівлі. Горіти почало в одній з кімнат, згодом пожежа поширилася на дах приміщення.

У ньому на момент виникнення пожежі людей не було. Ймовірно, будівля, у якій стався інцидент, є приміщенням недіючої лабораторії інфекційної клініки, яка межує з лаврою.