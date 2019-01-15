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Палія лаври затримали, фото — "Киев оперативный"
За підпал Києво-Печерської лаври затримали молодого бомжа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116823-u-pidpali-kyievo-pecherskoyi-lavry-pidozruut-molodogo-bomja-foto.htmlRacurs.ua
Поліція Києва затримала підозрюваного у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври.
Ним виявився 24-річний чоловік без постійного місця проживання, повідомив 15 січня у Фейсбук керівник столичної поліції Андрій Крищенко.
Він розповів, що юнак перебував у стані сп’яніння і підпалив матраци, які були у будівлі.
Вогонь пошкодив 400 кв. м будівлі лаври, але минулося без жертв.
Церковні цінності не пошкодилися. Крищенко переконаний, що мотиви злочину не пов’язані з релігійними переконаннями, водночас він не уточнив, чому юнак вирішив підпалити будівлю лаври.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.
Нагадаємо, що пожежа в Києво-Печерській лаврі сталася 14 січня. Інцидент стався на другому поверсі розташованої окремо двоповерхової будівлі. Горіти почало в одній з кімнат, згодом пожежа поширилася на дах приміщення.
У ньому на момент виникнення пожежі людей не було. Ймовірно, будівля, у якій стався інцидент, є приміщенням недіючої лабораторії інфекційної клініки, яка межує з лаврою.