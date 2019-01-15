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Пілот проривався в літак через вікно. Фото: СуперОмск

До літака через вікно: пілот-акробат проривався на робоче місце без ключів (ВІДЕО)

15 січ 2019, 12:53
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Пілот, який залазить до літака через вікно, шокував інтернет-користувачів своїми акробатичними навичками.

Відео інциденту оприлюднив у Twitter співробітник компанії British Airways. Він додав іронічний підпис до посту, натякнувши, що пілот спізнюється на роботу й забув ключі від літака, повідомляє Daily Mail.

Сталося це в аеропорту «Хітроу» в Лондоні. Попри те, що незабаром після публікації відео було видалено, пост встиг набрати 12 тис. переглядів.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на це відео. Багато хто дивувався, що в авіалайнера є ключі, інші переживали, що це зовсім незручно, решта ж поставилася до ситуації з іронією, зазначивши, що так чинять, коли основні двері зачинені, а ви не можете згадати код.


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