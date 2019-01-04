Молния попала в самолет Wizz Air: стали известны подробности

Молния попала в самолет

https://racurs.ua/n116449-molniya-popala-v-samolet-wizz-air-stali-izvestny-podrobnosti.html

Racurs.ua

В Польше почти сразу после взлета в самолет ударила молния. Он должен был выполнить рейс из Гданьска в Ставангер (Норвегия), передает УНН со ссылкой на tvn24.

Самолет Wizz Air W6 1747 вылетел в 6.55 из аэропорта Гданьска, прибыть в Ставангер он должен был в 8.45. Но после взлета в него попала молния. Из-за этого самолет был вынужден немедленно вернуться в аэропорт в Гданьске. В пресс-центре Wizz Air утверждают, что это была мера предосторожности, чтобы убедиться, что с самолетом все в порядке.

Самолет вернулся в аэропорт через 10 минут, аварийной посадки не было. Пилоты не сообщали, что нужна срочная аварийная посадка.

Сейчас самолет проходит обязательный технический осмотр. В связи с этим рейсы W6 1747 из Гданьска в Ставангер и W6 1748 из Ставангера в Гданьск пока отложены.

Напомним, что у берегов Таиланда молния подожгла яхту с британскими туристами.