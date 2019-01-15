Американський суд заборонив примушувати підозрюваних розблоковувати смартфони за допомогою відбитка

Примушувати підозрюваних розблоковувати смартфони за допомогою біометричних даних заборонив суд у США. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/ua/n116827-prymushuvaty-pidozruvanyh-rozblokuvaty-smartfony-za-dopomogou-biometrychnyh-danyh-ne-mojna.html

Racurs.ua

Примушувати підозрюваних розблоковувати смартфони за допомогою біометричних даних заборонив суд у Каліфорнії.

Суддя в своєму рішенні вказав, що представники правоохоронних органів не мають права змушувати підозрюваних розблоковувати свої гаджети за допомогою відбитків пальців, оскільки це суперечить п’ятій поправці Конституції США (свідчення проти себе), повідомляє Forbes.

Таке рішення було ухвалено в рамках справи, в якій підозрювані шантажували користувачів соцмережі Facebook погрозами опублікувати пікантні відео за їхньої участі. Суддя зазначив у рішенні, що правоохоронці повинні знайти інший спосіб отримання доказів, не вимагаючи доступу до гаджетів підозрюваних.

Цим рішенням було скасовано парадокс у судовій практиці США: раніше слідчі не могли вимагати знаковий пароль від гаджетів, водночас змушувати застосувати біометричні дані для розблокування смартфонів дозволялося.