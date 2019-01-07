Україна подала до ЄСПЛ позов проти Росії через захоплення в полон українських моряків на Азові

Полонені українські моряки. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n116549-ukrayina-podala-do-iespl-pozov-proty-rosiyi-cherez-zahoplennya-v-polon-ukrayinskyh-moryakiv-na-azovi.html

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Україна подала позов до ЄСПЛ проти РФ через захоплення у полон моряків українських ВМС в Азовському морі.

Кабмін вимагає визнати факт порушення прав моряків і визнати їх арешти незаконними. Про це 7 січня заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина повідомив на власній сторінці у Facebook.

«Уряд України виконав інструкції суду та подав 7 січня 2019 року повноцінну заяву у справі # 55855/18», — йдеться у повідомленні.

За словами Ліщини, Київ вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24 українських моряків, яких взяли у полон під час нападу на корабельну групу ВМС України в Азовському морі.

Раніше повідомлялося, що Україна подасть заяву до Європейського суду з прав людини з вимогою звільнити полонених моряків.

Нагадаємо, що 25 листопада в Азовському морі російські прикордонники відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Потім стало відомо, що Росія захопила три українських кораблі та пришвартувала їх у порту Керчі. Росіяни полонили 24 моряків, яких звинуватили у незаконному перетину кордоні, і утримують в СІЗО «Лефортово» у Москві.

Вони арештовані за рішенням судів Сімферополя і Керчі до 25 січня 2019 року. Трьох поранених утримують у медичному блоці слідчого ізолятора «Матроська тиша».