Украина подала в ЕСПЧ иск против России из-за захвата в плен украинских моряков на Азове

Пленные украинские моряки. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n116549-ukraina-podala-v-espch-isk-protiv-rossii-iz-za-zahvata-v-plen-ukrainskih-moryakov-na-azove.html

Racurs.ua

Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за захвата в плен моряков украинских ВМС в Азовском море.

Кабмин требует признать факт нарушения прав моряков и признать незаконными их аресты. Об этом 7 января заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил на собственной странице в Facebook.

«Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление в деле # 55855/18», — говорится в сообщении.

По словам Лищины, Киев требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков, которых взяли в плен во время нападения на корабельную группу ВМС Украины в Азовском море.

Ранее сообщалось, что Украина подаст заявление в Европейский суд по правам человека с требованием освободить пленных моряков.

Напомним, что 25 ноября в Азовском море российские пограничники открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Затем стало известно, что Россия захватила три украинских корабля и пришвартовала их в порту Керчи. Россияне пленили 24 моряков, которых обвинили в незаконном пересечении границы, и удерживают в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Они арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Трех раненых содержат в медицинском блоке СИЗО «Матросская тишина».