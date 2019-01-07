Автопроизводитель из США раскрыл детали электрического пикапа Atlas XT с очень быстрой зарядкой батарей (ФОТО, ВИДЕО)

Пикап Atlas XT. Фото: motorauthority

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Racurs.ua

Фирма Atlis Motor Vehicle из американского штата Аризона раскрыла детали электрического пикапа XT. Автоконструкторы обещают, что зарядка батарей от фирменного терминала займет всего 15 мин, а запас хода внедорожника составит 800 км.

Основой пикапа Atlis XT стала специально спроектированная платформа с отдельными электродвигателями для каждой из полуосей. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Авто получит подруливающие задние колеса, независимую подвеску и пневмоопоры, которые самостоятельно подстраиваются под нагрузку.

В зависимости от емкости блока батареи джип способен на одной зарядке проезжать 483, 644 или 805 км. Аккумуляторные батареи смогут зарядиться всего за 15 мин от фирменного терминала. Ранее инженеры компании сумели наполнить экспериментальные батареи от нуля до 100% всего за 12 мин 35 сек.

Машина сможет разгоняться до 193 км/час.

Ожидается, что пикап поступит в продажу в 2020 году. Сейчас цена машины неизвестна.

Напомним, изображения нового автомобиля из серии Toyota Supra появились в социальной сети. Возрождение легендарной модели Toyota станет одним из самых ожидаемых событий для автомобильных фанатов.