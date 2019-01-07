Порошенко призвал церкви мира признать Православную церковь Украины (ФОТО)

Порошенко на литургии в Киеве. Фото: пресс-служба президента

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Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал поместные православные церкви признать Православную церковь Украины.

Порошенко подчеркнул, что Православная церковь Украины является независимой, автокефальной, поместной церковью. Об этом глава государства заявил в речи после Рождественской литургии в Софийском соборе в Киеве, во время которой было представлен томос об автокефалии ПЦУ.

«Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, вспоминать под именем Святее церковь Украины, как имеющую своей кафедрой исторический город Киев», — заявил президент.

Вместе с тем митрополит Епифаний в своем слове к пастве подчеркнул, что «двери единой поместной православной церкви открыты для всех, кто желает вместе служить Богу и его народу».

Также предстоятель ПЦУ призвал украинцев к любви и единству.

Напомним, 6 января в церкви Святого Георгия на Фанаре в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви.