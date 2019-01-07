Порошенко закликав церкви світу визнати Православну церкву України (ФОТО)

Порошенко на літургії в Києві. Фото: прес-служба президента

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Президент України Петро Порошенко закликав помісні православні церкви визнати Православну церкву України.

Порошенко наголосив, що Православна церква України є незалежною, автокефальною, помісною церквою. Про це глава держави заявив у промові після Різдвяної літургії в Софійському соборі в Києві, під час якої було представлено томос про автокефалію ПЦУ.

«Ми закликаємо всі світові православні церкви визнавати її як сестру, згадувати під іменем Святіша церква України, як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ», — заявив президент.

Водночас митрополит Епіфаній у своєму слові до пастви наголосив, що «двері єдиної помісної православної церкви відкриті для усіх, хто бажає разом служити Богові та її народові».

Також предстоятель ПЦУ закликав українців до любові та єдності.

Нагадаємо, 6 січня в церкві Святого Георгія на Фанарі у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію грамоту про незалежність Української церкви.