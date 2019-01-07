Автовиробник із США розкрив деталі електричного пікапа Atlas XT із дуже швидкою зарядкою батарей (ФОТО, ВІДЕО)

Пікап Atlas XT. Фото: motorauthority

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Racurs.ua

Фірма Atlis Motor Vehicle із американського штату Арізона розкрила деталі електричного пікапа XT. Автоконструктори обіцяють, що зарядка батарей від фірмового терміналу займе всього 15 хв, а запас ходу позашляховика складе 800 км.

Основою пікапу Atlis XT стала спеціально спроектована платформа з окремими електродвигунами для кожної з півосей. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Авто отримає підрулюючі задні колеса, незалежну підвіску та пневмоопори, що самостійно підстроюються під навантаження.

В залежності від ємності блоку батареї джип здатний на одній зарядці проїжджати 483, 644 або 805 км. Акумуляторні батареї зможуть зарядитися всього за 15 хв від фірмового терміналу. Раніше інженери компанії зуміли наповнити експериментальні батареї від нуля до 100% всього за 12 хв 35 сек.

Машина зможе розганятися до 193 км/год.

Очікується, що пікап надійде в продаж у 2020 році. Наразі ціна машини невідома.

Нагадаємо, зображення нового автомобіля із серії Toyota Supra з’явилися у соціальній мережі. Відродження легендарної моделі Toyota стане однією з найбільш очікуваних подій для автомобільних фанатів.