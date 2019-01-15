Двоє футболістів київського «Динамо» потрапили до переліку найперспективніших гравців Ліги Європи (ФОТО)

Футболісти «Динамо» потрапили до числа найперспективніших

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Представники київського «Динамо» Микола Шапаренко та Віталій Миколенко потрапили до списку найперспективніших гравців поточного розіграшу Ліги Європи.

Відповідний перелік був складений Спілкою європейських футбольних асоціацій. Про це повідомляє Football.ua із посиланням на представництво Ліги Європи.

Півзахисник Микола Шапаренко та захисник Віталій Миколенко опинилися серед представників найсильніших футбольних чемпіонатів. У поточному розіграші Ліги Європи Шапаренко відіграв три матчі і забив один гол. В активі Миколенка чотири матчі, один гол та один пас.

До списку також увійшли футболіст іспанського «Вільярреала» Семюел Чуквуезе, Кай Хавертц із німецького «Байєра» та Каллум Хадсон-Одоі з англійського «Челсі», представник бельгійського «Генка» Сандер Берге, Амаду Айдара із німецького «РБ Лейпциг», Дані Ольмо із хорватського «Динамо Загреб», представник лондонського «Арсенала» Еміл Сміт-Роу, Лука Йович з німецького «Айнтрахта» та Ісмаїла Сарр із французького «Ренна».

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