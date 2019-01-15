Найдорожчі футболісти світу: аналітики склали рейтинг

Найвисокооплачуванішим гравцем світу став Неймар. Фото: Sputnik Беларусь

https://racurs.ua/ua/n116841-naydorojchi-futbolisty-svitu-analityky-sklaly-reytyng.html

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Найдорожчих футболістів світу назвали спортивні аналітики проекту Football Benchmark.

Найвисокооплачуванішим гравцем названо Неймара, бразильського півзахисника ПСЖ. Згідно з оцінками експертів, за трансфер бразильця необхідно буде заплатити понад 229 млн євро, повідомляє РІА «Новости», посилаючись на дані аудиторської компанії KPMG.

На другому місці рейтингу найдорожчих футболістів світу опинився Кіліан Мбаппе, нападник ПСЖ. Його трансфер аналітики оцінюють у 215 млн євро. Третє місце з 203,3 млн євро за трансфер займає п’ятикратний володар «Золотого м’яча» Ліонель Мессі. Четверте та п’яте місця в рейтингу посіли Мохаммед Салах із «Ліверпуля» та кращий бомбардир Чемпіонату світу-2018 Харрі Кейн із трансферами у 168,3 та 151,1 млн євро відповідно.

До першої десятки найдорожчих футболістів світу також увійшли Еден Азар із «Челсі» (148,2 млн євро), Кевін де Брейне з «Манчестер Сіті» (129,4 млн євро), Антуан Грізман із «Атлетіко» (125,6 млн євро), Поль Погба з «Манчестер Юнайтед» (119,3 млн євро) та Філіпе Коутіньйо з «Барселони» (118,2 млн євро).

Зазначимо, що п’ятикратного володаря «Золотого м’яча» Кріштіану Роналду аналітики оцінили у 107,3 ​​млн євро. Таким чином, Роналду зайняв всього лише 12-те місце в рейтингу.