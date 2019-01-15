Самые дорогие футболисты мира: аналитики составили рейтинг

Самым высокооплачиваемым игроком стал Неймар. Фото: Sputnik Беларусь

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Самых дорогих футболистов мира назвали спортивные аналитики проекта Football Benchmark.

Самым высокооплачиваемым игроком назван Неймар, бразильский полузащитник ПСЖ. По оценкам экспертов, за трансфер бразильца необходимо будет заплатить более 229 млн евро, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные аудиторской компании KPMG.

На втором месте рейтинга самых дорогих футболистов мира оказался Килиан Мбаппе, нападающий ПСЖ. Его трансфер аналитики оценивают в 215 млн евро. Третье место с 203,3 млн евро за трансфер занимает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Мохаммед Салах из «Ливерпуля» и лучший бомбардир Чемпионата мира-2018 Харри Кейн с трансферами в 168,3 и 151,1 млн евро соответственно.

В первую десятку самых дорогостоящих футболистов мира также вошли Эден Азар из «Челси» (148,2 млн евро), Кевин де Брейне из «Манчестер Сити» (129,4 млн евро), Антуан Гризман из «Атлетико» (125,6 млн евро), Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» (119,3 млн евро) и Филипе Коутиньо из «Барселоны» (118,2 млн евро).

Отметим, что пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду аналитики оценили в 107,3 млн евро. Таким образом, Роналду занял всего лишь 12-е место в рейтинге.