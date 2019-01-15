США звинуватили українського хакера в кібератаці

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Racurs.ua

Група хакерів, серед яких є українець, причетна до кібератаки на базу даних Комісії з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів Америки (SEC).

У вересні 2017 року Комісія заявила про виявлення зламу своєї корпоративної бази даних Edgar. Ці сервери використовують компанії, які керують капіталами. Про це повідомляє Reuters.

У США вважають, що до хакерської атаки причетний 27-річний Олександр Єременко з Києва та кілька його спільників. Хакери зуміли отримати доступ до тисяч документів та оголошень про доходи.

Базу даних SEC зламали через литовський сервер, а викрадену інформацію надали вісьмом трейдерам із США, Російської Федерації та України. Вони, торгуючи вкраденими даними, заробили понад 4,1 млн дол.

До окружного суду США в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, вже подано обвинувальний акт. Міністерство юстиції США звинуватило хакерів у комп’ютерному шахрайстві та інших злочинах.

SEC подала відповідні цивільні обвинувачення проти Єременка і ще вісьмох підозрюваних.

Судові документи свідчать, що Єременко перебуває на свободі з моменту пред’явлення йому в 2015 році кримінального звинувачення в крадіжці понад 150 тис. закритих корпоративних прес-релізів від дистриб’юторів Business Wire, Marketwired і PR Newswire.

Нагадаємо, хакери атакували ЗМІ США, серед яких газета Los Angeles Times і видавничий дім Tribune Publishing. Припускається, що зловмисники використовували для кібератаки вірус-вимагач Ryuk.