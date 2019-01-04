Хакери «злили» у мережу листування Меркель та решти німецьких політиків. Фото: Sputnik Грузия

https://racurs.ua/ua/n116464-hakery-zlyly-v-mereju-lystuvannya-merkel-ta-inshyh-nimeckyh-politykiv.html

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Особисті дані, листування, номери телефонів та банківських карток канцлера Німеччини Ангели Меркель та решти політиків, журналістів і співаків опинилися у відкритому доступі в мережі.

Документи опинилися у відкритому доступі, ймовірно, внаслідок кібератаки, передає DW із посиланням німецьку громадсько-правову медіакомпанію RBB.

Окрім Меркель, від витоку інформації постраждали федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, екс-голова Соціал-демократичної партії (СДП) Зіґмар Ґабріель та близько 1 тис. депутатів ландтагів, Бундестагу, Європарламенту, партії «Християнсько-демократичний союз» (ХДС) та інших політсил.

Хакерська атака зачепила й особисті дані 33-х журналістів телеканалу ARD.

Наразі правоохоронні органи перевіряють, як саме стався витік даних, і встановлюють мотиви злочину. Відомо, що витік відбувся не через урядову мережу.

За словами представників Міністерства внутрішніх справ ФРН, зловмисники оприлюднили у мережі всю інформацію, яку їм вдалося викрасти. Але, за попередніми даними, жодних секретних матеріалів та політично важливих даних оприлюднено не було.

Як повідомляв «Ракурс», 31 грудня на медіа Сполучених Штатів Америки було здійснено кібератаку.