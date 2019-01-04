Кримчани скаржаться на погані продукти, перебої зі світлом, водою і зв'язком / Фото: reporter-ua.com

https://racurs.ua/ua/n116468-u-krymu-pislya-okupaciyi-vse-feyk-skargy-krymchan-na-pogani-produkty-z-rf-pereboyi-z-vodou.html

Racurs.ua

В окупованому Криму майже 10 тис. жителів 27-ми населених пунктах залишилися без світла. Підконтрольна РФ влада анексованого півострова заявляє про масові аварійні відключення нібито через погодні умови.

Зафіксовано порушення в роботі електромереж Бахчисарайського, Сакського, Красногвардійського, Чорноморського, Сімферопольського районів Криму, незважаючи на запуск ще навесні 2016 року четвертої нитки російського енергомосту. Нагадаємо, що зараз окупований півострів забезпечується електроенергією за рахунок власної генерації, генераторних установок з РФ і по енергомосту з Кубані.

Спочатку повідомлялося, що Армянськ накрив масштабний блекаут. 29 грудня окупанти заявили, що підготували генератори для «безаварійної роботи» у святкові дні. 3 січня стало відомо про відсутність світла у Феодосії, Євпаторії та Сімферополі.

Окрім цього, місцеві жителі в соцмережах повідомили, що практично вся окупована Керч знову залишилася без води.

«Мешканці окупованої Феодосії також стогнуть через занурення на дно. Найбільш шалені вимагають замовкнути, так як в тому ж таки Краснодарі ситуація не краща… У Ялті вважають, що місто опустили на самісіньке дно. І лише ольгінець повідомив, що все зміниться на краще, коли „Росія зайде офіційно“», — пишуть кримчани на форумах.

Не оминули увагою мешканці окупованої Феодосії й російські продукти харчування.

«Тужать за українськими продуктами», — зазначає Кримський бандерівець у Twitter.

Також кримчани скаржаться на погану якість російського мобільного зв’язку, згадуючи про українські мобільні оператори.

Ось що радять кримчани росіянам, які хочуть переїхати жити на півострів.

«Тисячу разів подумайте, перш ніж переїжджати сюди! Ціни пекельні. Вам одразу ж захочеться повернутися», — пишуть місцеві.

Окрім цього, сміттєвий колапс, який зараз спостерігається у більшості міст Росії, поширився і на територію анексованого півострова.

Проте сніг пішов: