Сміттєвий флешмоб у РФ: росіяни «хваляться» світлинами завалених відходами міст (ФОТО)

Росіяни «хваляться» світлинами завалених відходами міст / Фото: «Эхо Москвы»

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Сміттєвий колапс у багатьох російських містах показали місцеві жителі, які виклали фото у соцмережі. На переповнені сміттєві баки, пакети з відходами біля парканів та стін будинків, а також огидний запах скаржаться жителі Москви і міст-супутників, Твері, Муріно, Волгограда, Магадана, Сизрані, Самари, Мурманська, Новосибірська, Челябінська й багатьох інших.

«Люди у цих та інших містах розповідають про звалища у дворах і задаються питанням, коли комунальники нарешті візьмуться за вивезення сміття. У Саратові перед сміттєвими завалами потекла річка з відходів», — пише «Эхо Москвы».

Також своє обурення висловлюють і мешканці окупованого Кримського півострова, які пишуть, що «за України такого не було».

У 2019 році в Росії стартувала так звана «сміттєва реформа». Прибирати сміття доручили регіональним оператором, а плату за вивезення відходів розраховуватимуть виходячи з кількості прописаних у квартирах людей.

Раніше повідомлялося, що Росія перетворила унікальне озеро Байкал на звалище. Впродовж багатьох років озеро страждає від зростання кількості несанкціонованих звалищ на його природній території. Екологічна ситуація на Байкалі стрімко погіршується.