Brexit: парламент Великобритании не поддержал соглашение о выходе из Евросоюза

Британские парламентарии не проголосовали за Брекзит

https://racurs.ua/n116856-brexit-parlament-velikobritanii-ne-podderjal-soglashenie-o-vyhode-iz-evrosouza.html

Racurs.ua

Парламент Великобритании 15 января не поддержал Brexit (Брекзит). На принятии соглашения о выходе из Европейского Союза настаивала премьер-министр Тереза Мэй.

Против соглашения проголосовали 432 депутата. «Брекзит» поддержали лишь 202 парламентария. Об этом сообщает «ВВС Україна».

Версию Brexit-соглашения между Великобританией и ЕС, которую отклонил парламент, одобрили 27 стран Евросоюза в ноябре 2018 года. В документе были изложены условия выхода из ЕС, однако сделку должен был одобрить британский парламент.

Тереза Мэй призвала проголосовать за сделку и уверяла, что условия этого «Брекзит» лучшие из возможных для Лондона.

Однако лидер оппозиционный сил Джереми Корбин сразу после голосования назвал поражение Терезы Мэй «катастрофическим» и заявил, что выносит на обсуждение вопрос о недоверии правительству.

Как известно, соглашение о Brexit британские парламентарии должны были рассматривать 11 декабря 2018 года, однако голосование решили перенести на более поздний срок, поскольку стало очевидно, что предложенный вариант договора с ЕС не имеет достаточной поддержки среди депутатов.

Ранее сообщалось, что в британском правительстве предполагали, что процесс выхода Великобритании из Европейского Союза может быть остановлен.

Напомним, в прошлом году оппонентам действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, недовольным результатами переговоров с Евросоюзом касательно Brexit, не удалось собрать достаточного количества голосов для ее отставки.