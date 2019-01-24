Остановить Brexit без соглашения пытаются 20 британских министров. Фото: ВВС

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В Великобритании около 20 министров тайно встречались в парламенте и обсуждали план, который поможет остановить Brexit без соглашения.

Группа министров, среди которых пятеро членов правительства Терезы Мэй, обсуждала лучший способ избежать экономического ущерба в случае «жесткого» Brexit, пишет The Daily Telegraph.

На встрече присутствовали министр по вопросам пенсий и труда Амбер Радд, министр финансов Филипп Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гок и министр энергетики Клэр Перри.

Последний раз они встретились в минувший вторник для обсуждения поправки, которую внес представитель Лейбористской партии. Она предусматривает снятие с повестки дня возможности выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.

Европарламент рассчитывает на следующей неделе начать процедуру одобрения соглашения по Brexit, о которой договорились Лондон и Брюссель.

Ранее британский парламент отклонил рекордным количеством голосов соглашение о Brexit, о котором Тереза ​​Мэй договорилась в Брюсселе. 21 января она объявила о своем новом плане дальнейших действий, но он практически не отличается от ее предыдущих предложений, за исключением нескольких изменений.

Напомним, что правительство Мэй не смогли отправить в отставку.