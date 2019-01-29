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Ракурс
Момент задержания подполковника полиции, фото: Прокуратура Харьковской области

СБУ уверяет, что поймала на взятке подполковника полиции Харьковщины (ФОТО, ВИДЕО)

29 янв 2019, 11:47
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала при получении взятки на сумму 14 тыс. грн 39-летнего подполковника полиции, заместителя начальника одного из райотделов Харьковской области.

Сотрудники спецслужбы установили, что подполковник требовал от предпринимателей, задействованных в сфере заготовки древесины, взятки за невмешательство в коммерческую деятельность. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Размер взяток зависел от объемов вывезенных лесоматериалов — злоумышленник взимал «дань» с каждого грузовика, перевозившего древесину.

В случае отказа платить он угрожал создавать искусственные препятствия деятельности предпринимателей и применять меры правового реагирования.

Сотрудники СБУ зафиксировали получение подполковником полиции взяток на общую сумму более 33 тыс. грн.

По установленным фактам получения полицейским взяток (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса) решается вопрос об объявлении подозрения и готовятся материалы для избрания меры пресечения.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Фото: Прокуратура Харківської області

Напомним, в апреле СБУ задержала в Харькове подполковника полиции, который требовал у местного предпринимателя взятку в сумме 8 тыс. долл. США. За эти деньги он обещал открыть уголовное производство в отношении должников предпринимателя.

Источник: Ракурс


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