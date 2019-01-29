Авария на коллекторе в Бердянске: не работают около 20-ти школ и детсадов (ФОТО, ВИДЕО)

Авария на коллекторе в Бердянске: не работают около 20-ти школ и детсадов. Фото: ТСН

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В Бердянске приостановлена ​​работа школ и детсадов из-за отсутствия воды в городе. Около 20-ти учебных заведений в нижней и верхней частях города не принимают сегодня детей.

Учебный процесс приостановлен во всех заведениях в центре города (в школах № 1, 2, 16, 9, гимназии № 1 и в садах № 3, 28,41), в трех образовательных учреждениях района Колонии, в одной школе на Слободке, в двух учреждениях в микрорайоне 8 Марта и в пяти учреждениях в нагорной части города, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что 27 января возле спорткомплекса произошла авария на стоковом коллекторе. Из-за проведения ремонтных работ и ликвидации последствий аварии было прекращено водоснабжение в некоторых районах города. Для поддержания надлежащего функционирования города спасатели осуществляют подвоз воды в медицинские учреждения города и предприятия. Также технической водой обеспечивают местное население.

Ранее сообщалось об отключении воды в населенных пунктах Донецкой области.