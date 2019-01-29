В Бурятии учитель заставил детей сидеть весь урок в противогазах. Фото: Рамблер

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Racurs.ua

В столице Бурятии городе Улан-Удэ в одной из школ учитель по основам безопасности жизнедеятельности заставил детей сидеть весь урок в противогазах из-за того, что они опоздали. Произошло это на уроке у семиклассников. Об этом сообщил пресс-центр уполномоченного по правам ребенка в Бурятии.

Он отметил, что случай произошел в школе № 58 в Улан-Удэ. Дети стали жаловаться, что они действительно сидели весь урок в противогазах, учитель хотел их не просто напугать, а на самом деле заставил это сделать.

Ученики рассказали родителям, которые обратились в комитет образования города. Он рассмотрел это обращение и установил, что дети ничего не придумали, такой факт действительно был. В комитете заявили, что преподаватель попытался повлиять на детей и улучшить дисциплину, но метод выбрал непедагогический и неприемлемый. Противогазы в школах применяются только на уроках, когда учащимся объясняют, как ими пользоваться, но никак не с целью воспитания учеников.

Отмечается, что учитель получил выговор за свой поступок, в школе признали, что его действия были педагогической ошибкой.

Омбудсмен Бурятии подтвердил, что учителю объявили дисциплинарное взыскание в форме замечания за использование непедагогической дисциплинарной меры. Директору школы № 58 посоветовали в ближайшее время разъяснить учителям, что необходимо соблюдать права ребенка и уважать учеников.

Напомним, что в Великобритании осудили учителя, который хотел создать детскую группировку ИГИЛ. В лондонской школе он пропагандировал идеи исламизма.