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Ракурс
Колобок и страна чудес: японцы дали сказочные названия кратерам на астероиде. Фото: Ридус

Колобок и страна чудес: японцы дали сказочные названия кратерам на астероиде (КАРТА)

29 янв 2019, 11:09
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Японцы дали сказочные названия кратерам и пикам на астероиде Рюгу. Большинство ландшафтных объектов названы в честь персонажей из сказок и мифов.

На астероиде Рюгу появились кратеры Колобок (в честь персонажа восточнославянской сказки), Сендриллион (героиня французской сказки «Золушка»), Брабо (из голландской сказки) и Урасима (рыбак из японской сказки), сообщает LIGA.net, ссылаясь на Японское агентство аэрокосмических исследований.

Отметим, что даже название астроида Рюгу переводится с японского как «Дворец дракона». А место, где в 2018 году приземлился робот MASCOT, называется «Страной чудес Алисы».

Сообщается, что на астероиде Рюгу сейчас работает станция Hayabusa-2, которая собирает образцы грунта с космического тела. Экспедиция должна завершиться в 2020 году.

Японцы назвали объекты ландшафта на астероиде Рюгу в честь героев сказок и мифов. Фото: twitter.com/haya2e_jaxa

Напомним, ранее ученые нашли самый древний камень Земли возрастом более 4 млрд лет на Луне.


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