Самый древний камень Земли возрастом более 4 млрд лет нашли на Луне (ФОТО)

Самый древний камень Земли лет ученые нашли на Луне. Фото: ppt Online

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Самый древний камень Земли ученые нашли на Луне. Считается, что он попал на спутник в результате падения астероида.

Ученые изучили образцы лунного грунта, собранного космонавтами миссии «Аполлон-14» еще в 1971 году. В ходе исследований выяснилось, что образцы грунта содержат кварц, полевой шпат и циркон, которые могли сформироваться только в окисленной среде при температурах, как на Земле, сообщает «Популярная механика», ссылаясь на научную статью в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Исследователи определили возраст грунта благодаря наличию в нем урана, период полураспада которого известен. Предполагается, что частички образовались более 4 млрд лет назад.

Также ученые выдвинули гипотезу о том, как камни оказались на Луне. Около 4 млрд лет назад на Землю упал астероид. В результате его падения часть породы попала в космос. Поскольку на тот момент расстояние между Землей и Луной было в три раза меньше, частички грунта осели на поверхности спутника.

Ранее сообщалось, что китайский аппарат сделал панорамные фото Луны с обратной стороны.