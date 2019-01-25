Кризис в Венесуэле: что сейчас происходит в охваченной протестами стране (ФОТО, ВИДЕО)

Кризис в Венесуэле: что сейчас происходит в охваченной протестами стране / Фото: Flickr

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Кризис в Венесуэле унес жизни по меньшей мере 16 человек, еще 364 участника протестов оппозиции были задержаны. Об этом в Twitter сообщил глава правозащитной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

По его словам, акции протеста во многих венесуэльских городах начались после решения Верховного суда страны объявить парламент Венесуэлы, который возглавляет Хуан Гуайдо, неконституционным. В ответ Гуайдо объявил себя временным президентом и пообещал провести досрочные выборы. Отметил, что Гуайдо является представителем поколения студенческих лидеров 2007 года.

Ранее сообщалось, что оппозиция не исключает амнистии для президента страны Николаса Мадуро и его союзников в случае «возвращения демократии».

«Военные в шаге от того, чтобы перестать подчиняться приказам Мадуро», — так считают участники венесуэльских акций протеста.

Кроме этого, стало известно, что Николас Мадуро согласился с предложением правительства Мексики и Уругвая относительно «международной инициативы» для достижения согласия внутри страны.

«Публично заявляю: я согласен на дипломатическую инициативу ради национального диалога в Венесуэле», — сказал Мадуро.

Напомним, что президент США Дональд Трамп признал лидера венесуэльской оппозиции временным главой государства. Кроме того, в Госдепартаменте США заявили о готовности предоставить гуманитарную помощь Венесуэле. В то же время министр обороны Венесуэлы и военные стоят на стороне Мадуро, обвиняя оппозицию в госперевороте. Хуана Гуайдо, помимо США, поддержали многие латиноамериканские страны и ЕС.

10 января у Николаса Мадуро, которого оппозиция обвиняет в уничтожении демократии в Венесуэле, начался второй президентский срок, который продлится до 2025 года. На выборах в мае 2018 года за него якобы проголосовали 68% избирателей. Однако значительная часть общества бойкотировала выборы и не признала их результаты.

После заявления Трампа Мадуро объявил о расторжении дипломатических отношений с США. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган публично поддержали Мадуро.

26 января о кризисе в Венесуэле будут говорить во время экстренного заседания Совбеза ООН. По мнению экспертов, в ближайшие дни в Венесуэле может произойти как силовой сценарий развития событий, так начат мирный политический диалог.