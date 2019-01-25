Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Картины Гитлера с аукциона в Германии изъяла полиция. Фото: Хроника.инфо

Картины Гитлера с аукциона в Германии изъяла полиция (ФОТО)

25 янв 2019, 12:00
999

Картины Гитлера с аукциона в Германии вчера изъяла полиция. Правоохранители сделали это после сообщения о возможной подделке.

Аукционный дом «Клосс» в Берлине анонсировал продажу трех акварельных работ нацистского лидера Адольфа Гитлера. На картинах изображены горные пейзажи и стоит подпись А. Гитлер, сообщает «ВВС Україна».

Сейчас немецкие правоохранители открыли дело по факту фальсификации документов и мошенничества. Следователи изучают возможность подделки документации о подлинности картин. В рамках дела никого не арестовали.

Цена картин начиналась от 4 тыс. евро. Организаторы ожидали высокий спрос на акварельные работы из Великобритании, Скандинавии, России и США. Но, по словам экспертов, картины не представляют никакой художественной ценности, а интерес к ним вызван только подписью автора.

Отметим, что до первой мировой войны Адольф Гитлер работал художником в Вене и рисовал картины и открытки. Согласно записям в книге «Моя борьба» (Mein Kampf), он рисовал по три картины в день.

Следователи изучают возможность подделки документации о подлинности картин. Фото: bbc.com


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше