Полицейских в Греции забросали камнями на акции протеста против соглашения с Македонией

Протесты в Греции, фото — AFP

https://racurs.ua/n117260-policeyskih-v-grecii-zabrosali-kamnyami-na-akcii-protesta-protiv-soglasheniya-s-makedoniey.html

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Трех полицейских ранили 25 января в городе Катерини (север Греции) во время штурма правительственного здания гражданами, которые недовольны соглашением с Македонией.

Толпа хотела попасть в частный офис депутата Елизавета Скуфа. Люди атаковали полицию, забросав стражей порядка камнями. В ход пустили и палки. В результате трое полицейских оказались в больнице, сообщает Ekatimerini.

Когда полиция задержала 11 зачинщиков (шесть из них арестовали) толпа устроила митинг под местным отделением правящей в Греции партии СИРИЗА.

В Греции продолжаются акции протеста против голосования за соглашение с северными соседями. Сегодня в парламенте Греции должна состояться ратификация Преспанского соглашения, которое предусматривает смену названия Македонии. Парламент отложил голосование, учитывая акции протеста, охватившие страну.

Согласно данным опроса социологической службы Pulse, 62% греков не поддерживают соглашение с Македонией. Шесть из десяти греков считают его «плохим» или «скорее плохим».

Кроме того, опрос показал, что оппозиционная партия «Новая демократия» опережает руководящую СИРИЗА на 10,5%.

История с переименованием Македонии продолжается с весны 2018 года. Часть политической элиты Македонии стремится изменить название, чтобы разблокировать вступление страны в Евросоюз и НАТО. Этот процесс тормозила Греция, считавшая, что нынешнее название соседней страны может создать в будущем основания для сепаратизма, ведь повторяет название одного из регионов Эллады.

Осенью 2018 года Афины и Скопье сошлись на варианте нового названия Македонии — Республика Северная Македония. Эти переговоры продолжались несколько десятилетий.