Охота на ведьм: оккупанты в Крыму на 10 лет бросили за решетку крымского татарина якобы за участие в украинском батальоне

Оккупанты в Крыму на 10 лет бросили за решетку крымского татарина якобы за участие в украинском батальоне / Фото: censor.net.ua

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Крымского татарина подконтрольный России суд Крыма на основании «расследования» ФСБ приговорил к 10,5 годам тюремного заключения. В ФСБ РФ утверждают, что он участвовал в крымскотатарском добровольческом батальоне им. Н. Челебиджихана. Об этом в Facebook сообщает «Крымская солидарность» со ссылкой на пропагандистские СМИ.

«Ленинский райсуд Крыма вынес приговор 24-летнему жителю Крыма Февзи Саганджи, которого признали „виновным в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины“», — говорится в сообщении.

Приговор был вынесен 23 января 2019 года. Российские спецслужбы утверждают, что Саганджи в январе 2016 года вступил в ряды добровольческого батальона и с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в его деятельности.

Гражданин Украины вернулся в Крым в сентябре 2017 года, а в апреле 2018 года его задержала ФСБ России.

Напомним, 23 января ФСБ РФ заявила об обысках у «членов украинского батальона» в Крыму. ФСБ провела обыски у двух крымских татар в Симферополе, утверждая, что они якобы являются участниками батальона им. Номана Челебиджихана.