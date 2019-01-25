Вступил в силу закон «О противоминной деятельности в Украине», фото — ЕС в Украине

https://racurs.ua/n117258-ochischat-donbass-ot-vzryvchatki-smogut-kompanii-operatory-protivominnoy-deyatelnosti-novyy-zakon.html

Racurs.ua

В Украине 25 января вступил в силу закон «О противоминной деятельности в Украине».

Новация предусматривает создание центра противоминных операций, который будет контролировать качество очистки Донбасса от взрывчатки. С этой целью в составе центра создадут инспекцию по контролю качества.

Закон предусматривает допуск к разминированию компаний, а услуги по разминированию государство будет заказывать путем публичных закупок. Реестр компаний-операторов противоминной деятельности создаст правительство. Чтобы начать деятельность, оператор должен будет получить соответствующую аккредитацию.

Кроме разминирования, операторы будут учить население правильному обращению с взрывоопасными предметами, а также осуществлять утилизацию мин.

Специалистов по разминированию обяжут страховать жизнь и здоровье. Минимальная страховая сумма по таким договорам составит 250 минимальных зарплат (1,43 млн грн).

Рада приняла этот законопроект 6 декабря, а спикер Андрей Парубий подписал и передал на подпись президенту 17 декабря. Парубий при этом отметил, что новый закон позволит привлекать западных специалистов и создать специальный центр координации разминирования подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Украина в 2016 году находилась на пятом месте в списке стран с наибольшим в мире количеством жертв мин и других взрывоопасных остатков войны. Впереди были только Афганистан, Ливия, Йемен и Сирия. С начала войны на Донбассе жертвами мин и снарядов стали более 1,8 тыс. человек.