Дело Гандзюк: адвокат через суд требует начать расследование в отношении Луценко

Дело Гандзюк: адвокат обжаловал отказ ГБР в открытии дела в отношении Луценко в суде. Фото: ukranews.com

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Адвокат обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с жалобой на генерального прокурора Юрия Луценко, который якобы обнародовал секретные данные следствия по делу Екатерины Гандзюк.

Но ГБР отказалось регистрировать жалобу адвоката и вносить соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований, таким образом нарушив нормы действующего законодательства, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

Также он заявил о намеренном блокировании его заявления и намекнул на причастность к этому замглавы ГБР Варченко.

Отказ в регистрации его заявления Найем обжаловал в Печерском райсуде Киева. Рассмотрение жалобы назначили на 28 февраля, что также нарушает предусмотренный УПК Украины срок в 72 часа. Поэтому Найем подал жалобу в Высший совет правосудия в отношении судьи о непринятии мер по рассмотрению заявления в установленный законом срок.

Напомним, 31 июля 2018 года неизвестные облили серной кислотой управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. В результате нападения женщина получила химические ожоги 30% тела и была госпитализирована в больницу. Правоохранители задержали шесть подозреваемых в покушении. Вскоре одного из них освободили якобы из-за отсутствия в его действиях состава преступления, еще трем была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а двое до сих пор содержатся под стражей.

4 ноября Гандзюк умерла. Затем был арестован помощник нардепа от БПП по подозрению в соучастии в ее убийстве. В декабре 2018 года Луценко заявил, что установлены все причастные к убийству чиновницы и назвал имя основного подозреваемого.