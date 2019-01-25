Стрельба в школе произошла в России

Стрельба в школе произошла в Россииhttps://racurs.ua/n117256-strelba-v-shkole-proizoshla-v-rossii.htmlRacurs.ua
В России сегодня утром произошла стрельба на территории школы. Ученик девятого класса обстрелял здание из охотничьего ружья.
Инцидент произошел в селе Абалаково в Красноярском крае, сообщает канал «360», ссылаясь на свидетелей происшествия.
Парень обиделся на одноклассника и решил расправиться с ним с помощью ружья. Когда он пытался пройти в здание с оружием, его не пустил дежурный, после чего школьник учинил стрельбу на улице.
По словам очевидцев, девятиклассник стрелял по окнам классов и припаркованным рядом со школой автомобилям.
В результаты стрельбы пострадавших нет, а стрелка уже задержали. По данным руководства школы, он учился в коррекционном классе из-за проблем с развитием.
Районные власти подтвердили данные о стрельбе в школе. В полиции же пока что не комментируют ситуацию.
Напомним, в октябре прошлого года в оккупированном Крыму студент Владислав Росляков расстрелял учеников политехнического колледжа, убив 21 человека, после чего покончил с собой.