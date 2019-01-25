Нападение на журналистов: полиция Киева задержала девять «охранников» / Фото: Facebook

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Racurs.ua

Нападение на журналистов произошло минувшей ночью в Киеве. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в Голосеевское отделение правоохранители доставили девять человек, которые назвали себя охранниками.

Задержанные сейчас дают объяснения, проводятся следственные действия, в частности опознание. За разбойное нападение им грозит до 10-ти лет лишения свободы.

Вечером 25 января по ул. Промышленная в Голосеевском районе Киева группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредила топором автомобиль журналистов, а также применила аэрозольные баллончики, забрала сумку с деньгами и вещами, избила сотрудников СМИ. Ранее в Киеве из-за нападения на журналистов был введен план «перехват». Действия злоумышленников квалифицированы по 2 ч. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил в Facebook журналист Роман Бочкала, инцидент произошел с журналистами проекта «Стоп коррупции». Пострадавшие идентифицировали одного из нападавших, его задержали. Во время обыска территории, где произошло нападение, полиция изъяла мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны. Пострадавший журналист получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине журналисты зафиксировали вырубку государственного леса близ имения экс-министра правительства Азарова.