Дональд Трамп, фото: Centcom

https://racurs.ua/n117409-tramp-ne-iskluchaet-vozmojnosti-voennogo-vtorjeniya-v-venesuelu-senator.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вооруженной интервенции в южноамериканскую страну Венесуэлу, где продолжается противостояние президента Николаса Мадуро и оппозиционного парламента, глава которого Хуан Гуайдо недавно объявил себя исполняющим обязанности президента.

Об этом в интервью порталу Axios вчера заявил представитель Республиканской партии США сенатор Линдси Грэм.

По словам Грэма, Трамп недавно советовался с ним по этому вопросу.

Впрочем, сенатор отмечает, что в разговоре озвучил свои опасения относительно проблем, которые может принести этот шаг.

Трамп был удивлен таким ответом, поскольку считал своего собеседника сторонником вторжения, отмечает Грэм.

«Я ответил, что не желаю вторгаться повсеместно, а просто хочу использовать нашу военную мощь тогда, когда национальная безопасность США находится под угрозой», — подчеркивает сенатор.

Впрочем, отмечает издание, это уже не первый случай, когда Трамп рассматривает возможность вторжения в Венесуэлу. Намерения действовать агрессивно против режима Мадуро он озвучивает с первого года своего президентства.

Так, летом 2017 года Трамп встревожил Венесуэлу разговорами о «военном варианте». Помощники Трампа в то время отговорили его от этой идеи.

По словам Грэма, в вопросе Венесуэлы Трамп «действительно как ястреб».

Напомним, вчера США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы.