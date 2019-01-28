Карибское море: рыбаки из Тринидада заявили о нападениях венесуэльских пиратов / Фото: Max Pixel

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Новые пираты Карибского моря появились в заливе Пария, а также протоках Бокас-дель-Драгон и Колумба, которые разделяют материковую Венесуэлу с соседним островом Тринидад. Жители острова теперь опасаются венесуэльских пиратов.

В этом регионе контрабандисты из Венесуэлы обменивают наркотики и оружие на предметы первой необходимости. Поэтому популярные в туристических брошюрах золотые пляжи, кокосовые рощи и сонные деревни Тринидада больше не могут похвастаться спокойной атмосферой отдыха.

Как пишет BBC, многие рыбаки из тринидадского села Фуллартон оснастили свои лодки мощными двигателями на 200 лошадиных сил, несмотря на то, что в этом нет никакой необходимости (двигателей на 75 вполне достаточно). Кроме этого, они начали рыбачить ночью, выключая все фонари.

«Мы боимся пиратов. Около 50 рыбаков пересекались с ними — некоторым удавалось сбежать, других грабили или похищали. Наш единственный шанс — ловить рыбу в темноте, чтобы они не увидели нас, или покупать мощные двигатели, чтобы увеличить свои шансы на побег», — рассказывает рыбак Джерри Падарат.

Расстояние между Тринидадом и материковой Венесуэлой составляет всего 20 км. Поэтому ранее на остров приплывали паромы с туристами. Но в период экономического коллапса обедневшие прибрежные порты стали современными центрами пиратства.

Одной из жертв пиратов был Кэнди Эдвардс из островного села Икакос.

«Они прыгнули на борт и связали нас, а потом отвезли в Венесуэлу и держали в клетке в лесах. Пираты требовали 35 тыс. долл. выкупа. Местная община сбросилась и нас освободили спустя семь дней. Но я был настолько напуган, что не возвращался в море в течение года», — рассказал Эдвардс.

Большинство венесуэльских пиратов являются бывшими рыбаками, которые когда-то ловили тунец, осьминогов и креветок в теплых водах Карибского моря. Однако во времена президента Уго Чавеса рыболовная промышленность пережила катастрофическую программу национализации. А в последние годы, из-за дополнительного удара гиперинфляции, много венесуэльских рыбаков остались без работы и средств для существования, однако у них все еще был доступ к лодкам и оружию.

Напомним, что Совбезу ООН пока не удалось выработать резолюцию относительно венесуэльского кризиса. Россия и США заняли диаметрально противоположные позиции по этому вопросу. Одновременно и представители латиноамериканских стран выразили принципиально разные точки зрения.

«Ракурс» сообщал, что протесты в Венесуэле разгорелись 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.