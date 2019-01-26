Венесуэльский вопрос расколол Совет Безопасности ООН

Во время заседания Совбеза ООН относительно кризиса в Венесуэле, фото - DW

https://racurs.ua/n117320-venesuelskiy-vopros-raskolol-sovet-bezopasnosti-oon.html

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Совбезу ООН пока не удалось выработать резолюцию относительно венесуэльского кризиса.

Россия и США заняли диаметрально противоположные позиции по этому вопросу. Одновременно и представители латиноамериканских стран выразили принципиально разные точки зрения, сообщается в трансляции заседания Совбеза.

Госсекретарь США Майк Помпео в Совбезе призвал другие страны встать на сторону оппозиции Венесуэлы и поддержать спикера парламента Хуана Гуайдо, который 23 января провозгласил себя временным президентом. Помпео также призвал другие страны прекратить торговлю и финансовые соглашения с «режимом Мадуро».

Россия, Китай, Южная Африка и Экваториальная Гвинея заблокировали предложенный США проект заявления СБ ООН, в котором выражалась полная поддержка Национальной ассамблеи Венесуэлы. РФ пыталась заблокировать проведение и самого заседания, однако 9 из 15 стран-членов Совбеза проголосовали «за».

Европейские государства требовали объявить выборы в стране в течение восьми дней. Но сегодня правительство Венесуэлы отвергло этот ультиматум ЕС.

«Власти Венесуэлы не позволят навязывать ей проведение новых выборов в определенные сроки», — заявил во время заседания Совбеза глава МИД страны Хорхе Арреаса.

Арреаса добавил, что Каракас имеет «прекрасных друзей», к которым может обратиться за поддержкой. Очевидно, что речь идет о России. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал ультиматум ЕС о новых выборах абсурдным.

Представитель Германии в ООН Кристоф Гойсґен отметил, что в выступлении россиянина он ничего не услышал о потоках беженцев из Венесуэлы и о соседних с ней странах, от этого страдающих.

«Ракурс» сообщал, что протесты в Венесуэле разгорелись 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. О признании Гуайдо заявили правительства Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку Николаса Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.